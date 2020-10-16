Азербайджан обвинил Армению в ударе по Нахичевани

https://static.news.ru/photo/33b22a56-0fa2-11eb-8ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/ArmeniaMOD

Вооружённые силы Армении нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района в Нахичеванской Автономной Республике. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

В военном ведомстве утверждают, что ракета была выпущена в 10:44 (09:44 мск) с территории оккупированного Губадлинского района по Нахичевани.

Мирные жители и гражданские объекты не пострадали, — подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Заведующий отделом администрации президента Азербайджана по внешним вопросам Хикмет Гаджиев считает, что ракетный обстрел указывает на попытку Еревана расширить географию конфликта любыми путями.

По городам Азербайджана открывается огонь вне зоны театра военных действий. Вся ответственность ложится на Армению, — подчеркнул политик.

Нахичевань является столицей Нахичеванской Автономной Республики. Она представляет собой самостоятельный регион, который по конституции страны является автономным государством в составе Азербайджана. От остальной части страны она отделёна территориями Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

NEWS.ru писал, что армия Азербайджана показала пример ведения войны XXI века. Так считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Эксперт подчеркнул, что генштабы ведущих стран мира внимательно изучают масштаб военных действий, в которых применяется современное высокоточное оружие: беспилотники, барражирующие боеприпасы, а также средства высокоточного поражения целей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.