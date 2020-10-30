Азербайджан обвинил Армению в обстреле села в Агджабединском районе

https://static.news.ru/photo/5871e9d8-1b43-11eb-aa14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ибрагим Гашимов/РИА Новости

Баку обвинил Ереван в том, что армия Армении обстреляла село в Агджабединском районе, расположенном неподалёку от зоны боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Об этом 31 октября сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооружённые силы подвергли обстрелу село Гиямеддинли Агджабединского района. Разрушений и пострадавших нет, — сообщается в Talegram-канале Минобороны Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана опровергло заявления Еревана о применении азербайджанскими ВС в карабахском конфликте фосфорных боеприпасов.