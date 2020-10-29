Баку опроверг сообщения об обстреле российской погранзаставы в Армении

https://static.news.ru/photo/709c10ca-19f8-11eb-9a56-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/Facebook.com

Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией заявления Армении о якобы обстреле российской погранзаставы на приграничных с Ираном армянских территориях.

Об обстреле азербайджанскими ВС ранее сообщил один из Telegram-каналов.

Информация, распространённая армянскими СМИ о том, что ВС Азербайджана якобы обстреляли из миномётов погранзаставу России на приграничных с Ираном армянских территориях, является полной дезинформацией и носит провокационный характер. Наоборот, территория Азербайджана была обстреляна ВС Армении в этом направлении. Ещё раз заявляем, что у нас нет никаких военных целей на территории Армении, — сказано в сообщении военного ведомства.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин считает, что урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе можно будет только тогда, когда Азербайджан и Армения найдут баланс интересов.