https://static.news.ru/photo/35a682de-c314-11e9-99c2-fa163e074e61_660.jpg Резиденция бывшего президента Киргизии А.Атамбаева в селе Кой-Таш Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручили официальное уведомление о подозрении в преступлении. Ему вменяют совершение коррупционных действиях в интересах организованной преступной группы, а также «подстрекательство».

Из материалов досудебного производства по незаконному освобождению Азиза Батукаева, которое расследует Следственная служба МВД, выделены материалы и переданы в Военную прокуратуру Киргизии, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Военной прокуратурой проводится досудебное производство по факту незаконного обогащения Атамбаева. Речь, возможно, идёт о нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея.

Батукаев в 2006 году был приговорён к 16 годам и восьми месяцам заключения. Его осудили за организацию массовых беспорядков в колонии под Бишкеком. В 2013 году врачебная комиссия диагностировала у него рак крови и Батукаев был освобождён. После того как он покинул страну, выяснилось, что к этому причастны высокопоставленные чиновники, а сам криминальный авторитет полностью здоров.

Атамбаев все обвинения отвергает.

Задержание экс-президента Киргизии началось 7 августа. Силовики сутки осаждали его резиденцию в Кой-Таше. Окружение Атамбаева оказало вооружённое сопротивление, в результате которого был убит спецназовец и пострадали люди, писал News.ru.

В итоге экс-президента поместили в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 26 августа.