Армения сообщила о гибели военного из-за обстрела ВС Азербайджана Минобороны Армении: военный погиб и фельдшер получил ранение в результате обстрела ВС Азербайджана

Фото: Министерство обороны Армении

Минобороны Армении сообщило о гибели военного и ранении фельдшера на границе в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана. Солдат скончался от полученных ран, не доехав до больницы. Состояние здоровья раненого фельдшера оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Военнослужащий, получивший в результате обстрела ВС Азербайджана в направлении армянских позиций 17 мая несовместимые с жизнью огнестрельные ранения, скончался до госпитализации, — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь опровергли информацию армянской стороны об обстреле.

Распространенная противоположной стороной информация о том, что 17 мая примерно в 16:15 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении позиций вооруженных сил Армении, дислоцированных на Зодском направлении Басаркечарского района, — абсолютная ложь. Мы ее решительно опровергаем, — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о том, что азербайджанский военный получил тяжелое ранение в голову в результате армянской провокации. В ведомстве отметили, что вечером 10 мая подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия.

В свою очередь в армянском Минобороны сообщили, что заявление военного ведомства Азербайджана о ранении военнослужащего в результате обстрела ВС Армении не соответствует действительности.