Армения получила новые предложения Азербайджана по мирному договору

Фото: МИД РФ

Арарат Мирзоян

Армения получила очередные предложения Азербайджана о мирном соглашении и продолжает работу над текстом, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. По его словам, которые приводит ТАСС, трехсторонняя встреча с министрами иностранных дел Азербайджана и России, где должны были обсуждаться эти вопросы, не состоялась в связи с блокировкой Лачинского коридора.

Несмотря на это, мы передали свои предложения азербайджанской стороне и на днях получили новые предложения по мирному договору из Баку. Мы продолжаем работать над текстом, — сказал Мирзоян.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которых главы дипведомств заявили о важности возобновления работы по нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном. Российская сторона заявила о готовности провести в Москве раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана по проекту мирного договора. Лавров и Байрамов также обсудили пути решения ситуации вокруг Лачинского коридора.