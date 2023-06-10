Договоренность о контроле РФ коммуникаций в Нахичевань не достигнута Григорян: договоренность о контроле РФ транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью не достигнута

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Мгер Григорян

Неудачей завершились трехсторонние переговоры о российском контроле транспортных маршрутов, проходящих через армянскую территорию, между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, передает «Арменпресс» со ссылкой на вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Он подчеркнул, что Ереван не согласен с контролем пограничной службы ФСБ России из-за возможного восстановления экономических и транспортных связей с Азербайджаном.

В ходе обсуждений трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, в том числе на последней встрече 2 июня в Москве, такой договоренности не было достигнуто. Позиция Армении была и остается в том, что пути, предусмотренные пунктом 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, действуют под суверенитетом и юрисдикцией сторон, на принципе взаимности, — заявил Григорян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян находился с очередным визитом в России — для участия в заседании глав правительств СНГ. Незадолго до его приезда секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что вопреки прежним договоренностям республика откажется от услуг ФСБ при охране своей границы. Как полагают эксперты, Ереван тем самым подает сигнал о желании отдаляться от Москвы и сближаться с Западом