Армения обстреляла ракетами город Гянджа в Азербайджане

Около 01:00 по местному времени в городе Гянджа раздались сильные взрывы, сообщил «Коммерсант» с места событий. К месту взрывов приехали автомобили скорой помощи и пожарные. Очевидцы сообщили о по крайней мере пятерых погибших и 35 раненых. Взрывами было разрушено около 20 домов.

Власти Азербайджана заявили, что армия Армении продолжает тактику террора.