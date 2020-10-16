Армения обстреляла ракетами город Гянджа в Азербайджане

https://static.news.ru/photo/0f2fe286-1006-11eb-a883-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press

Власти Азербайджана в ночь на 17 октября сообщили о ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа армией Армении, есть жертвы и раненые среди мирного населения, разрушены жилые дома.

Около 01:00 по местному времени в городе Гянджа раздались сильные взрывы, сообщил «Коммерсант» с места событий. К месту взрывов приехали автомобили скорой помощи и пожарные. Очевидцы сообщили о по крайней мере пятерых погибших и 35 раненых. Взрывами было разрушено около 20 домов.

Власти Азербайджана заявили, что армия Армении продолжает тактику террора.

Прикрываясь гуманитарным перемирием, вооруженные силы Армении продолжают свою практику террора и военных преступлений, — написал в своём Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia . According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Как сообщает ТАСС, в местах взрывов выбиты витрины магазинов, пожарные и спасатели разбирают завалы. По заявлению Баку, число жертв ракетного удара может увеличиться.

Данные о ракетном ударе подтвердила также Генпрокуратура Азербайджана.

В результате очередного ракетного обстрела армянскими вооруженными силами второго по величине города Азербайджана — Гянджа, расположенного на большом расстоянии от зоны боевых действий [в Карабахе], — есть раненые среди жителей, гражданской инфраструктуре нанесен большой ущерб, — заявила генпрокуратура.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.