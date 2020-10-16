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Армения обстреляла ракетами город Гянджа в Азербайджане

02:02, 17 октября 2020 2 019
Фото: facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press

Власти Азербайджана в ночь на 17 октября сообщили о ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа армией Армении, есть жертвы и раненые среди мирного населения, разрушены жилые дома.

Около 01:00 по местному времени в городе Гянджа раздались сильные взрывы, сообщил «Коммерсант» с места событий. К месту взрывов приехали автомобили скорой помощи и пожарные. Очевидцы сообщили о по крайней мере пятерых погибших и 35 раненых. Взрывами было разрушено около 20 домов.

Власти Азербайджана заявили, что армия Армении продолжает тактику террора.

Прикрываясь гуманитарным перемирием, вооруженные силы Армении продолжают свою практику террора и военных преступлений, — написал в своём Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как сообщает ТАСС, в местах взрывов выбиты витрины магазинов, пожарные и спасатели разбирают завалы. По заявлению Баку, число жертв ракетного удара может увеличиться.

Данные о ракетном ударе подтвердила также Генпрокуратура Азербайджана.

В результате очередного ракетного обстрела армянскими вооруженными силами второго по величине города Азербайджана — Гянджа, расположенного на большом расстоянии от зоны боевых действий [в Карабахе], — есть раненые среди жителей, гражданской инфраструктуре нанесен большой ущерб, — заявила генпрокуратура.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

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