Армения обратилась в международный суд ООН из-за Лачинского коридора Армения обратилась в международный суд ООН с требованием открыть Лачинский коридор

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Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщил, что Ереван во второй раз обратился в Международный суд ООН из-за Лачинского коридора. Причиной стала установка КПП на дороге, соединяющей Армению с Карабахским экономическим районом Азербайджана, рассказал он в интервью Общественному ТВ республики.

Ереван ожидает, что Гаага применит к Баку временную меру, потребовав беспрепятственного движения по Лачинскому коридору, до вынесения окончательного решения по нашему иску, — подчеркнул Киракосян.

В феврале Международный суд ООН принял решение, согласно которому Азербайджан должен принять все меры, чтобы обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на саммите Совета Европы в Рейкьявике, что Ереван и Баку договорились о нормализации отношений на основе Алма-Атинской декларации. Он подчеркнул, что страны признали территориальную целостность друг друга. Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, а Азербайджан — территорию Армении 29 800 квадратных километров, сообщил Пашинян.