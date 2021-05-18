Аналитик заявил, что Армении нечем воевать после Карабаха

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В настоящий момент Азербайджану незачем снова ввязываться в военные конфликты. А Армении сейчас воевать просто нечем — страна ещё не отошла от прошлогодних событий на территории Нагорного Карабаха. Такое мнение высказал в разговоре с журналистами военный аналитик Павел Фельгенгауэр. Его слова передаёт Vesti.az со ссылкой на Discover 24.

Если в ближайшее время одна из сторон всё же откроет огонь, заметил аналитик, то это будет всё же не война, а небольшой конфликт на границе. По словам эксперта, ситуация быстро урегулируется при посредничестве Москвы.

Фельгенгауэр подчеркнул, что на самом деле ни одна из сторон не собирается развязывать войну.

Вступать в войну из-за небольшого клочка земли точно никто не будет. Армения ещё не отошла от Второй Карабахской войны и ей воевать просто нечем. Россия же выступит лишь в качестве посредника, — добавил аналитик.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что взятие азербайджанскими военными города Шуша в Нагорном Карабахе продемонстрировало крах армянского государства.