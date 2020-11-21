Алиев считает ситуацию в Карабахе многообещающей

https://static.news.ru/photo/5530a8c6-2c1f-11eb-8c7d-fa163e074e61_660.jpg Горный пейзаж в населенном пункте Кельбаджар (Карвачар) в Нагорном Карабахе Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В настоящий момент в Нагорном Карабахе сложилась многообещающая ситуация, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В регионе создалась новая ситуация, многообещающая. Уверен, что позитивные тенденции будут нарастать. Во всяком случае, Азербайджан к этому готов, — сказал он на встрече с российской делегацией.

Он отметил, что рад появлению решений, которые помогут народам Армении и Азербайджана жить в мире, залечивать раны войны и думать о безопасном совместном будущем. Всё это внесёт вклад в укрепление безопасности региона, передаёт АзерТАдж.

Также Алиев выразил надежду на улучшение отношений с Арменией.

В субботу, 21 ноября, в Ереван прибыла межведомственная делегация РФ, в которую входят министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова и вице-премьер Алексей Оверчук.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна, писал NEWS.ru.