Алиев посетовал на отсутствие санкций в отношении Армении

https://static.news.ru/photo/2bf7bf1c-1b6c-11eb-90e0-fa163e074e61_660.jpg Ереван (Армения) Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что посредничество Минской группы ОБСЕ было безуспешным из-за отсутствия санкций в отношении Армении. Он сравнил текущую ситуацию с оккупацией Кувейта режимом Саддама Хусейна.

Я неоднократно поднимал этот вопрос. Против Армении должны были быть приняты санкции точно так же, как они были приняты против Ирака, когда Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, сразу же. Против Ирака были приняты серьёзные санкции. Если бы то же самое было сделано и в отношении Армении, то тогда они бы отвели свои силы, — сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

По словам президента Азербайджана, «сопредседатели закрывали глаза на действия Армении» и не хотели делать шаги к разрешению карабахской проблемы.

Думаю, что их устраивало то, что конфликт кажется замороженным. Они пытались думать лишь о создании некоторых мер по установлению доверия, некоторых мониторингах, чтобы не было никаких столкновений. Но они не исполнили свой мандат, соответствующий решению ОБСЕ. Они должны были принудить Армению, — подчеркнул Ильхам Алиев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее президент Алиев заявил, что пять районов вокруг Карабаха взяты под контроль азербайджанской армии. Он отметил, что Баку всегда был привержен мирному плану и принципам, писал NEWS.ru.