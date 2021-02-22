Алиев назвал условие долгосрочного мира в Карабахе

https://static.news.ru/photo/af2479f8-75f7-11eb-8578-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

От правильной оценки ситуации, сложившейся после завершения военных действий в Нагорном Карабахе, будет зависеть установление долгосрочного мира. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджан восстановил международное право и фактически создал в регионе и мире новые реалии. Использование возможностей для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе во многом будет зависеть от правильной оценки этих реалий странами региона, крупными государствами, — цитирует ТАСС главу государства, пообщавшегося 23 февраля с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви, египетским учёным и политиком Исмаилом Серагельдином.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан сегодня демонстрирует готовность «закрыть страницу вражды, ненависти и противостояния и хочет построить будущее для региона».

Мы уже приступили к этому. Приступили к восстановительным работам, реализации проектов, которые будут полезными для всего региона и в результате послужат стабильности. Есть необходимость в том, чтобы все мы — правительства и международные организации — оценили новые реалии и спланировали свои шаги для сосредоточения внимания на позитивных возможностях сотрудничества и сосуществовании в условиях мира, — подчеркнул Алиев.

Он добавил, что в регионе после долгих лет ожиданий установился мир и он должен быть долгосрочным.

Как писал NEWS.ru, 17 февраля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили реализацию договорённостей по Карабаху. Лидеры двух стран затронули тему возвращения «военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц».

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.