Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Карабахе

https://static.news.ru/photo/30331072-7139-11eb-9bb9-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху. Кроме того, в их разговоре были затронуты актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества.

Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договорённостей, достигнутых в ходе трёхстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года, — сообщили в пресс-службе Кремля.

В пресс-службе армянского правительства также добавили, что лидеры двух стран затронули тему возвращения «военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц».

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян в формате видеоконференции провели заседание по вопросу разблокировки региональных транспортных коммуникаций. Стороны намерены договориться о создании транспортного коридора на Южном Кавказе. Восстановление дорог было одним из условий прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.