Алиев: на Армению следует оказать давление для прекращения огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/df2ab102-16e9-11eb-bc3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Мировое сообщество, если оно желает перемирия в Нагорном Карабахе, должно оказать давление на Армению с тем, чтобы армянские войска покинули регион. Об этом 25 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на оперативном совещании с участием руководства Минобороны республики.

Если покровительствующие Армении страны, которые фактически создали условия для того, чтобы армяне оккупировали наши земли около 30 лет, желают прекращения огня, они должны оказать давление на Армению, — отметил глава государства.

По его словам, армянский премьер-министр Никол Пашинян должен подтвердить, что армянские военные уйдут с оккупированных территорий. Алиев добавил, что такого заявления в Азербайджане пока не слышали. Напротив, отметил президент, глава кабмина Армении говорит о самоопределении народов и, по сути, разрушает переговорный процесс, передаёт «Интерфакс-Азербайджан».

Прекращение огня не может быть без условий. Нас будут обманывать ещё 27 лет, ещё 30 лет. Ещё 30 лет сюда будут приезжать делегации, будут переговоры. Терпение азербайджанского народа иссякло. Двадцать восемь лет назад была создана Минская группа. Они обманывают нас <...> 28 лет нам обещали, говорили: «Подождите, мы будем оказывать давление на Армению»​. Всё это было ложью, — подчеркнул Алиев.

Ранее стало известно, что Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и выступает за начало переговоров. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. При этом он отметил, что решение конфликта должно основываться на принципе территориальной целостности Азербайджана. Алиев также обвинил Армению в том, что её власти занимаются «имитацией участия» в переговорах по урегулированию конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.