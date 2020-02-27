https://static.news.ru/photo/4d53ccce-5947-11ea-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Актёры, сыгравшие в фильмах о Гарри Поттере, снова соберутся вместе для участия над адаптацией книги британской писательницы Джоан Роулинг.

Джейсон Исаак (Люциус Малфой), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли), а также Джуд Лоу (молодой Альбус Дамблдор в серии-приквеле «Фантастические твари и где они обитают») озвучат персонажей произведения «Сказки Барда Бидля» 2007 года для аудиокниги, сообщает Time. Проектом занимается Warner Bros. Studio.

В записи также приняла участие актриса Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в мюзикле «Проклятое дитя», соавтором которого стала сама Роулинг. Она прочитала самую известную часть книги — «Сказку о трёх братьях».

Актёры озвучили по одной сказке из сборника, а Джуд Лоу прочитал аннотацию от Альбуса Дамблдора. Аудиокнига станет доступна 31 марта 2020 года.

Как писал NEWS.ru, американское издание BuzzFeed назвало главные загадки, сюжетные дыры и нелогичности вселенной книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Например, Джоан Роулинг не объяснила, чем занимаются обладающие магическими способностями дети неволшебников до поступления в школу Хогвартс.