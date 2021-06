Звезда «Сватов» рассказала, когда доснимут седьмую часть сериала

Фото: smorkovkina/instagrm.com

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Четырёх любовников, сыгравших важную роль в жизни главных героинь сериала «Секс в большом городе», вернут в продолжение шоу «And Just Like That» («И вот так...»), который появится на портале HBO Max, передаёт издание The Hollywood Reporter.

Актёры Марио Кантоне (Энтони), Дэвид Эйденберг (Стив), Уилли Гарсон (Стенфорд) и Эван Хэндлер (Гарри) вернутся к своим образам. В центре сюжета, как всегда, останутся 50-летняя Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда...