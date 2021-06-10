Звезда «Сватов» рассказала, когда доснимут седьмую часть сериала

https://static.news.ru/photo/e587025c-c9f0-11eb-9156-96000091f725_660.jpg Анна Кошмал Фото: smorkovkina/instagrm.com

Украинская артистка Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на вопросы подписчиков и рассказала о личной жизни. Звезда сериала «Сваты», сыгравшая Женю Ковалёву, рассказала, когда закончатся съёмки седьмого сезона.

smorkovkina/instagrm.com

В этом году доснимем, — заявила актриса.

Часть «Сватов-7» сняли зимой 2020 года. Процесс планировали возобновить в мае 2020-го, но работе помешала пандемия COVID-19. Ранее актёр Фёдор Добронравов озвучил сроки окончания производства комедийной ленты. По его словам, пока границы между странами закрыты, происходить ничего не будет. Так Добронравов отреагировал на ранее появившуюся информацию о том, что новые эпизоды «Сватов» начнут показывать с 4 июня.

Ранее сообщалось, что четырёх любовников, сыгравших важную роль в жизни главных героинь сериала «Секс в большом городе», вернут в продолжение шоу «And Just Like That» («И вот так...»), который появится на портале HBO Max. Актёры Марио Кантоне (Энтони), Дэвид Эйденберг (Стив), Уилли Гарсон (Стенфорд) и Эван Хэндлер (Гарри) вернутся к своим образам.