Кэмерон Диаз раскрыла причины ухода из кино

Голливудская актриса Кэмерон Диаз, хорошо известная по фильму «Ангелы Чарли», раскрыла причины завершения своей карьеры в кино. Об этом она рассказала на ток-шоу Кевина Харта Hart to Heart.

Мне просто захотелось быть человеком, а не машиной под названием Кэмерон Диаз, — заявила актриса.

48-летняя Кэмерон призналась, что из-за работы в кино и постоянных съёмок не могла уделить достаточно времени повседневной жизни, быту, финансам. Она подчеркнула, что «на всё это не было времени», добавив, что завершение карьеры позволило ей принять несколько важных решений. Так, например, в 2015 году она вышла замуж за гитариста рок-группы Good Charlotte Бэнджи Мэддена и до сих пор пребывает с ним в счастливом браке. В 2019-м у музыканта и актрисы родилась дочь Рэддикс. Последний фильм с участием Диаз, киномюзикл «Энни», вышел в 2014 году.

Ранее сообщалось о том, что голливудский актёр Шайа Лабаф, временно прекративший сниматься в кино из-за обвинений в насилии, вернётся на сцену в образе католического монаха.