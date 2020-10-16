Жена и дочь Баталова признаны потерпевшими по делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/23818424-0fb6-11eb-bf06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вдова актёра Алексея Баталова артистка цирка Гитана Леонтенко и его дочь-инвалид Мария признаны потерпевшими по делу о мошенничестве с имуществом покойного артиста. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Также проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса, — приводит сообщение mk.ru.

Супруга и 52-летняя дочь Баталова, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что квартиры, которые он заработал для своей семьи, оказались переписаны на заслуженную артистку России, почетного академика Международной академии культуры и искусства Наталию Дрожжину. Она с мужем, юристом Михаилом Цивиным дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Помимо этого, в ближайшее время будут обнародованы результаты почерковедческой экспертизы. Есть версия, что подпись Баталова могли подделать, но пока в деле нет подозреваемых.

По уголовному делу никому обвинение никому не предъявлено, — отметили в СК России.

При этом глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль.

Алексей Баталов ушёл из жизни из-за продолжительной болезни в июне 2017 года. Брак с Гитаной Леонтенко стал для него вторым и продлился 54 года. Их дочь Маша с рождения страдает синдромом ДЦП, но это не помешало ей закончить ВГИК и стать сценаристом. Баталов в интервью не раз признавался в том, что больше всего в жизни любит дочь и жену.

Как писал NEWS.ru, ранее следователи арестовали имущество актёра Баталова.