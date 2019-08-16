https://static.news.ru/photo/edac7296-c18c-11e9-9c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

Примерно 70 млн рублей предполагается выделить из федерального бюджета на возмещение части расходов иностранным производителям кино, которые снимают свои фильмы на территории России. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Он уточнил, что речь идёт о финансировании в 2019 году, при этом механизм может быть внедрён уже через несколько недель.

Минэкономразвития за это отвечает, его представители говорят, что заработает в сентябре, — цитирует Сельянова ТАСС .

По его словам, программа рассчитана на четыре года. В 2020 году сумма финансирования увеличится в десять раз и составит 700 млн рублей, а в следующие два года — по 1,5 млрд.

По предварительным подсчётам, возмещать зарубежным производителям, которые финансируют кинопроизводство на территории России, можно будет от 30% до 40% расходов.

Мировая практика рибейтов позволяет привлекать иностранные кинокомпании, которые вкладывают средства в кинопроизводство на территории страны. Как ранее писал News.ru, это не только позволит стать съёмочной площадкой для зарубежного кино, но и привлечёт финансирование извне для картин, которые создают российские режиссёры. В дальнейшем это также будет способствовать экспорту отечественных фильмов.