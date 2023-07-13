В среду, 12 июля, в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Жанна Дюбарри» с Майвенн и Джонни Деппом в главных ролях. Звезда «Пиратов Карибского моря» сам не прилетел в Москву, хотя ранее появлялась информация о том, что он планирует визит в Россию. Деппа ждут в Калининградской области.

Продюсер «Жанны Дюбарри» и глава кинокомпании Russian World Vision Константин Ёлкин и директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская представили картину зрителям. Лента рассказывает о последней любви короля Франции Людовика XV (Джонни Депп) к простолюдинке (Майвенн). За кадром в фильме звучит музыка Люка Бессона, а в нескольких сценах можно будет увидеть Пьера Ришара, который сыграл герцога де Ришелье. До съемок в этой картине Депп три года не появлялся в кино.

Многие российские звезды посетили премьеру. Ольга Кабо и Маша Федорова пришли на показ фильма вместе со своими дочерями. Ирина Хакамада и Дмитрий Маликов, не сговариваясь, появились на мероприятии в кепках. Другими гостями премьеры стали Ида Галич, Влад Лисовец, Наталья Рудова, Сергей Шакуров, Денис Шведов, Владимир Маркони, Алена Водонаева, Евгений Бороденко, Елена Захарова, Александр Рогов, Яна Крайнова, Александр Анатольевич, Илья Бачурин, Лина Дембикова, Сердар Камбаров, Маша Цигаль, Надежда Ручка, Алика Смехова и многие другие.

На мероприятии Хакамада пообщалась с корреспондентом NEWS.ru. Она рассказала, как себя чувствует Диана Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко. «Я познакомила их. По ней эта трагедия ударила ужасно», — отметила Ирина.

Кто из звезд посетил премьеру фильма «Жанна Дюбарри» — в фотогалерее NEWS.ru.

Лина Дембикова

Фото: Архив пресс-служб

Лина Дембикова

Анатолий Руденко

Фото: Архив пресс-служб

Анатолий Руденко

Сергей Шакуров

Фото: Архив пресс-служб

Сергей Шакуров

Александр Анатольевич

Фото: Архив пресс-служб

Александр Анатольевич

Мария Федорович

Фото: Архив пресс-служб

Мария Федорович

Елизавета Шакина

Фото: Архив пресс-служб

Елизавета Шакина

Денис Шведов

Фото: Архив пресс-служб

Денис Шведов

Ситора Алиева

Фото: Архив пресс-служб

Ситора Алиева

Сердар Камбаров

Фото: Архив пресс-служб

Сердар Камбаров

Люси Пылаева

Фото: Архив пресс-служб

Люси Пылаева

Снежина Кулова

Фото: Архив пресс-служб

Снежина Кулова

Таша Белая

Фото: Архив пресс-служб

Таша Белая

Катя Кабак

Фото: Архив пресс-служб

Катя Кабак

Глафира Тарханова

Фото: Архив пресс-служб

Глафира Тарханова

Надя Ручка

Фото: Архив пресс-служб

Надя Ручка

Мария Федорова

Фото: Архив пресс-служб

Мария Федорова

Елена Захарова

Фото: Архив пресс-служб

Елена Захарова

Алика Смехова

Фото: Архив пресс-служб

Алика Смехова

Наталья Рудова

Фото: Архив пресс-служб

Наталья Рудова

Алексей Жидковский

Фото: Архив пресс-служб

Алексей Жидковский

Владимир Маркони

Фото: Архив пресс-служб

Владимир Маркони

Влад Лисовец

Фото: Архив пресс-служб

Влад Лисовец

Алена Водонаева

Фото: Архив пресс-служб

Алена Водонаева

Ольга Кабо с дочерью Татьяной

Фото: Архив пресс-служб

Ольга Кабо с дочерью Татьяной

Ида Галич

Фото: Архив пресс-служб

Ида Галич

Ирина Хакамада

Фото: Архив пресс-служб

Ирина Хакамада

Александр Рогов

Фото: Архив пресс-служб

Александр Рогов

Ксения Дукалис

Фото: Архив пресс-служб

Ксения Дукалис

Илья Бачурин

Фото: Архив пресс-служб

Илья Бачурин