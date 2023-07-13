Захарова - в мини, Хакамада в кепке: фото с премьеры фильма «Жанна Дюбарри» Российские актеры оценили новую работу, в которой главную роль сыграл Джонни Депп

Фото: Архив пресс-служб

Дмитрий Маликов

В среду, 12 июля, в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Жанна Дюбарри» с Майвенн и Джонни Деппом в главных ролях. Звезда «Пиратов Карибского моря» сам не прилетел в Москву, хотя ранее появлялась информация о том, что он планирует визит в Россию. Деппа ждут в Калининградской области.

Продюсер «Жанны Дюбарри» и глава кинокомпании Russian World Vision Константин Ёлкин и директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская представили картину зрителям. Лента рассказывает о последней любви короля Франции Людовика XV (Джонни Депп) к простолюдинке (Майвенн). За кадром в фильме звучит музыка Люка Бессона, а в нескольких сценах можно будет увидеть Пьера Ришара, который сыграл герцога де Ришелье. До съемок в этой картине Депп три года не появлялся в кино.

Многие российские звезды посетили премьеру. Ольга Кабо и Маша Федорова пришли на показ фильма вместе со своими дочерями. Ирина Хакамада и Дмитрий Маликов, не сговариваясь, появились на мероприятии в кепках. Другими гостями премьеры стали Ида Галич, Влад Лисовец, Наталья Рудова, Сергей Шакуров, Денис Шведов, Владимир Маркони, Алена Водонаева, Евгений Бороденко, Елена Захарова, Александр Рогов, Яна Крайнова, Александр Анатольевич, Илья Бачурин, Лина Дембикова, Сердар Камбаров, Маша Цигаль, Надежда Ручка, Алика Смехова и многие другие.

На мероприятии Хакамада пообщалась с корреспондентом NEWS.ru. Она рассказала, как себя чувствует Диана Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко. «Я познакомила их. По ней эта трагедия ударила ужасно», — отметила Ирина.

Кто из звезд посетил премьеру фильма «Жанна Дюбарри» — в фотогалерее NEWS.ru.