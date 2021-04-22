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Вышел трейлер третьей части хоррора «Заклятие 3: По воле дьявола»

08:40, 23 апреля 2021
Фото: WBRussia/youtube.com

Компания Warner Bros. представила русскоязычный трейлер фильма ужасов «Заклятие-3: По воле дьявола». Третья часть хоррора выйдет в прокат 10 июня.

Зрителям расскажут об убийстве, подозреваемый в котором заявлял, что был одержим демонами. Предполагается, что речь идёт об Арне Шайене Джонсоне, обвинённом в убийстве в 1981 году. Как утверждал мужчина, в него кто-то вселился после проведения обряда экзорцизма.

Главные роли Лоррейн и Эда Уоррен вновь исполнят Вера Фармига и Патрик Уилсон. Кресло режиссёра занял Майкл Чавес, известный по картине «Проклятие плачущей».

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Рассел Кроу исполнит роль Зевса в супергеройсокм фильме студии Marvel «Тор: Любовь и гром».

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