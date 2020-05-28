Кино

Вышел трейлер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой

15:35, 28 мая 2020
Кадр из сериала «Чики» Кадр из сериала «Чики» Фото: Скриншот more tv/youtube.com

Стриминговый сервис more.tv опубликовал трейлер сериала «Чики» российского режиссёра Эдуарда Оганесяна. Главную роль в проекте исполнила Ирина Горбачёва.

В сериале также снялись Ирина Носова, Алёна Михайлова и Варвара Шмыкова. Премьера ожидается 4 июня.

Действие сериала разворачивается в небольшом российском городе. В центре сюжета — четыре подруги, одна из которых, вернувшись из Москвы, предлагает идею открыть свой фитнес-клуб.

Ранее платформа more.tv опубликовала тизер многосерийного шоу «Чики», писал NEWS.ru.

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