Вышел трейлер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой

Стриминговый сервис more.tv опубликовал трейлер сериала «Чики» российского режиссёра Эдуарда Оганесяна. Главную роль в проекте исполнила Ирина Горбачёва.
В сериале также снялись Ирина Носова, Алёна Михайлова и Варвара Шмыкова. Премьера ожидается 4 июня.
Действие сериала разворачивается в небольшом российском городе. В центре сюжета — четыре подруги, одна из которых, вернувшись из Москвы, предлагает идею открыть свой фитнес-клуб.
Ранее платформа more.tv опубликовала тизер многосерийного шоу «Чики», писал NEWS.ru.
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