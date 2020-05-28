Вышел трейлер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) утвердила рекомендации, регулирующие посещение и работу кинотеатров на фоне пандемии коронавируса. Они были подготовлены совместно с Министерством культуры России.

Администрация кинотеатров теперь должна измерять температуру сотрудников и отстранять тех, у кого она будет повышена, говорится в документе. По возможности подчинённые должны работать удалённо. Между отделами следует сократить контакты. Кроме...