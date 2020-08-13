Вышел трейлер девятой части комедии «Американский пирог»

https://static.news.ru/photo/167ce5b8-de09-11ea-a256-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALPR/AdMedia

Компания Universal Pictures Home Entertainment опубликовала трейлер девятого фильма франшизы «Американский пирог». Картина получит цифровой релиз 6 октября.

Проект получил название American Pie Presents: Girls' Rules («Американский пирог представляет: Правила девчонок»). Режиссёром комедии выступил Майк Эллиот, снявший ленты «Бетховен: Большой бросок» и «Голубая волна 2».

Фильм расскажет о подругах-выпускницах, которые объединяют усилия, чтобы наладить свою линую жизнь. На пути их ожидают вечеринки, выпивка и бессонные ночи.

Главные роли в картине исполнили Мэдисон Петтис, Лиззе Бродвей, Наташа Бехнам, Пайпер Курда, Даррен Барнет, Лукас Адамс и Зейн Эмори.

Опубликованный на YouTube ролик собрал дизлайков в два раза больше, чем лайков, и практически все комментарии пользователей — негативные. Многие жалуются на слишком большое количество серий и на отсутствие шуток даже в трейлере.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде. Третья часть фильма, получившая название Face The Music (дословно — «Держать ответ»), выйдет 1 сентября 2020 года.