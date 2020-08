Вышел тизер продолжения «Космического джема»

В ролике к проекту, который в оригинале называется Space Jam: A New Legacy («Космический джем: Новое наследие»), Джеймс представил форму вымышленной баскетбольной команды, о которой будет рассказано в ленте.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie A New Legacy’ jersey! pic.twitter.com/XsPYL1dvcU