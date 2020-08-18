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Вышел тизер продолжения «Космического джема»

14:51, 18 августа 2020
Фото: LJFamFoundation/twitter.com

Фонд LeBron James Family Foundation опубликовал тизер фильма «Космический джем 2». Главную роль в картине сыграет баскетболист Леброн Джеймс.

В ролике к проекту, который в оригинале называется Space Jam: A New Legacy («Космический джем: Новое наследие»), Джеймс представил форму вымышленной баскетбольной команды, о которой будет рассказано в ленте.

Режиссёром выступил Малкольм Д. Ли, снявший комедию «Улётные девочки», продюсером стал Райан Куглер, известный по работе над «Чёрной пантерой».

Оригинальная картина «Космический джем» вышла в 1996 году. Главную роль исполнил Майкл Джордан. По сюжету он отправляется в анимационный мир, чтобы помочь персонажам в мультсериала Looney Toons справиться с инопланетными монстрами, сыграв с ними в баскетбол.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер фильма «Энола Холмс», рассказывающий о похождениях сестры Шерлока Холмса. Заглавную роль исполнила Милли Бобби Браун, сыгравшая Одиннадцать в сериале «Очень странные дела».

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