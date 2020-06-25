Кино

Вышел тизер нового сезона «Рассказа служанки»

14:17, 25 июня 2020 12
Фото: variety.com

Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер четвёртого сезона сериала «Рассказ служанки». Проект основан на одноимённом романе канадской писательницы Маргарет Этвуд.

В ролике показаны кадры из прошлого сезона, которые совмещены с фрагментами из будущих серий.

По сюжету бывшая служанка Джун Осборн возглавила восстание с целью спасти детей тоталитарного государства Галаад. В новом сезоне главная героиня планирует разрушить правительственную структуру и изменить порядки в стране.

Изменения никогда не даются легко. Да будет благословлён отряд, — говорится в описании ролика.

Главные роли в сериале исполнили Элизабет Мосс, Аманда Бругел, Мадлен Брюэр и Макс Мингелла. Шоураннером выступил Брюс Миллер.

Ранее Hulu отложил выпуск четвёртого сезона «Рассказа служанки» до 2021 года. Производство проекта было заморожено в марте из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.

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