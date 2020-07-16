Кино

Вышел тизер короткометражки о танцевальной чуме 1518 года

17:50, 16 июля 2020
Фото: BBC Trailers/youtube.com

Телеканал BBC Two выпустил тизер короткометражного фильма Strasbourg 1518 о танцевальной чуме, вспыхнувшей в городе Священной Римской империи пять веков назад. Режиссёром выступил Джонатан Глейзер, известный по картине «Побудь в моей шкуре».

Саундтрек напишет Мика Ливай, которая также создала музыку к «Побудь в моей шкуре». Об участии в картине профессиональных актёров не сообщается, однако известно, что в ней снимутся танцоры.

Судя по ролику, действие картины не будет сфокусировано на событии XVI века, а только основанно на нём.

Премьера короткометражки запланирована на 20 июля, писал NEWS.ru.

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