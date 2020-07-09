Би-би-си покажет короткометражку о танцевальной чуме 1518 года

https://static.news.ru/photo/3854d4ba-c1ea-11ea-844d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Питер Брейгель Старший

Телеканал BBC Two выпустит короткометражный фильм Strasbourg 1518 о танцевальной чуме, вспыхнувшей в городе Священной Римской империи пять веков назад. Режиссёром выступит Джонатан Глейзер, известный по картине «Побудь в моей шкуре».

Саундтрек напишет Мика Ливай, которая также создала музыку к «Побудь в моей шкуре», сообщает IndieWire. Об участии в картине профессиональных актёров не сообщается, однако известно, что в ней снимутся танцоры.

Премьера короткометражки запланирована на 20 июля.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Кирилл Серебренников начал работу над короткометражным фильмом, рассказывающем о русском композиторе Петре Чайковском. Главную роль исполнит Евгений Миронов.