Вышел новый трейлер российского триллера «Спутник»

https://static.news.ru/photo/15c5a360-74b6-11ea-a876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Art Pictures/youtube.com

Студия Art Pictures опубликовала фантастический триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко. Картина выйдет 23 апреля.

Фильм рассказывает о советском космонавте, вернувшемся на Землю после неизвестного инцидента, во время которого погиб его коллега. Выживший утверждает, что столкнулся с инопланетной формой жизни.

Главные роли в ленте исполнили Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Антон Васильев, Павел Устинов и Фёдор Бондарчук, который также выступил продюсером картины.

Как писал NEWS.ru, команда создателей «Спутника» должна была представить фильм на фестивале Tribeca Film Festival, проведение которого было запланировано на 15-26 апреля 2020 года. Из-за запретов, введённых в связи с пандемией коронавируса, мероприятие отложили на неопределённый срок.