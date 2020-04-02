Вышел новый трейлер российского триллера «Спутник»

Студия Art Pictures опубликовала фантастический триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко. Картина выйдет 23 апреля.
Фильм рассказывает о советском космонавте, вернувшемся на Землю после неизвестного инцидента, во время которого погиб его коллега. Выживший утверждает, что столкнулся с инопланетной формой жизни.
Главные роли в ленте исполнили Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Антон Васильев, Павел Устинов и Фёдор Бондарчук, который также выступил продюсером картины.
Как писал NEWS.ru, команда создателей «Спутника» должна была представить фильм на фестивале Tribeca Film Festival, проведение которого было запланировано на 15-26 апреля 2020 года. Из-за запретов, введённых в связи с пандемией коронавируса, мероприятие отложили на неопределённый срок.
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