Вышел новый тизер продолжения «Бората»

https://static.news.ru/photo/033373ee-03b8-11eb-9bc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amazon Prime Video/youtube.com

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал тизер продолжения комедийного фильма «Борат».

В ролике главный герой рвёт зелёный экран, на который выведен логотип картины, и пытается «убить вирус». В описании к видео говорится, что 2 октября выйдет трейлер ленты.

Ранее создатели фильма открыли в Twitter пародийный аккаунт Республики Казахстан и выложили первый тизер комедии. В нём закадровый голос с сильным акцентом по-английски восхваляет американского президента Дональда Трампа и принижает его соперника на будущих выборах Джо Байдена.

«Борат» стал первой крупномасштабной картиной, которую сняли в период изоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса. Её покажут в 240 странах.

Создатели ленты ранее раскрыли название новой части картины. Проект назвали Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).

Британец Саша Барон Коэн снял ленту тайно и успел представить отрывок студиям и дистрибьюторам. Предполагается, что главный герой будет считать себя знаменитостью после успеха первого фильма и попытается скрыться, притворившись другим человеком.

Предыдущий полнометражный фильм о приключениях казахстанского журналиста Бората Сагдиева вышел в 2006 году и назывался «Борат: Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». В новой картине главную роль снова исполнит Коэн.

В августе артиста заметили на съёмках в образе Бората Сагдиева. Он участвовал в сцене, где едет по одной из улиц Лос-Анджелеса, писал NEWS.ru.