Волк из «Ну, погоди!» в новых сериях не будет курить «вообще ничего»

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Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев заявил, что Волк в новых эпизодах мультсериала «Ну, погоди!» не будет курить «вообще ничего». Образ персонажа теперь будет формироваться при помощи других символов.

Машковцев отметил, что у сериала сохранится общая формула, когда Волк пытается поймать Зайца, передаёт РИА Новости. Вместе с тем в сериях будут добавлены новые элементы, которые изменят восприятие происходящего на экране.

Если сейчас Волк будет курить, то, скажем так, информация будет искажена... Для того чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы, — сказал директор студии.

По его словам, актёры для озвучки ещё не выбраны, и сейчас продюсеры проводят кастинг. Создали мультсериала не ставили себе цель найти артистов, которые сымитируют голоса Анатолия Папанова и Клары Румяновой, озвучивавших Волка и Зайца в оригинальных выпусках.

Ранее компания «Союзмультфильм» представила трёх новых персонажей, которые появятся в «Ну, погоди!». Ими стали Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля, писал NEWS.ru.