Студия «Союзмультфильм» представила трёх новых персонажей «Ну, погоди!»

Компания «Союзмультфильм» представила трёх новых персонажей, которые появятся в мультсериале «Ну, погоди!». Ими стали Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля.
Генпродюсер студии Юлия Осетинская заявила, что герои будут постоянными. По её словам, при их создании продюсеры старались найти такие типажи, близкие современным детям и вызовут доверие у их родителей,
Ранее представители «Союзмультфильма» прокомментировали эскиз нового образа Волка из «Ну, погоди!», который раскритиковали пользователи соцсетей. Сотрудники студии заявили, что рисунки не окончательные, и это всего лишь один из вариантов художников.
Артисты создали более 50 эскизов героя. В новой версии мультфильма образы Зайца и Волка изменятся и станут актуальнее, понятнее современному поколению, писал NEWS.ru.
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