Студия «Союзмультфильм» представила трёх новых персонажей «Ну, погоди!»

https://static.news.ru/photo/fc039678-b13a-11ea-a7b2-fa163e074e61_660.jpg Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля Фото: soyuzmultfilm/facebook.com

Компания «Союзмультфильм» представила трёх новых персонажей, которые появятся в мультсериале «Ну, погоди!». Ими стали Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля.

Генпродюсер студии Юлия Осетинская заявила, что герои будут постоянными. По её словам, при их создании продюсеры старались найти такие типажи, близкие современным детям и вызовут доверие у их родителей, передаёт ТАСС.

Ранее представители «Союзмультфильма» прокомментировали эскиз нового образа Волка из «Ну, погоди!», который раскритиковали пользователи соцсетей. Сотрудники студии заявили, что рисунки не окончательные, и это всего лишь один из вариантов художников.

Артисты создали более 50 эскизов героя. В новой версии мультфильма образы Зайца и Волка изменятся и станут актуальнее, понятнее современному поколению, писал NEWS.ru.