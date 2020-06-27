Владельцы кинотеатров ожидают дату ремейка «Мулан» для открытия залов

https://static.news.ru/photo/22fc13fa-b888-11ea-b607-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мулан» Фото: Walt Disney Pictures

Ассоциация владельцев кинотеатров обсудила с Минкультуры наиболее подходящую дату для открытия залов. Вероятно, что её сдвинут на более поздний срок. Изначально планировалось, что кинотеатры откроются 15 июля 2020 года.

Массовые кинотеатры — это разновидность досуга, для них важна событийность, просто посмотреть старое кино можно дома. Сейчас нет сильных релизов, которые могли бы привлечь зрителей, нет в целом каких-либо премьер, кинотеатрам не на чем зарабатывать, — цитирует РБК председателя ассоциации Олега Березина.

Он также добавил, что большинство владельцев ожидают ремейка мультфильма «Мулан». Он запланирован на 24 июля 2020 года.

В марте этого года на территории страны было закрыто большинство кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Владельцы залов обратились за помощью к российскому правительству. Также они раскритиковали стриминговые сервисы за предоставление временной бесплатной подписки на период вынужденного карантина или временной самоизоляции.

Как информировал NEWS.ru, Роспотребнадзор и Министерство культуры РФ утвердили рекомендации о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах.