Видео о производстве сериала «Оби-Ван Кеноби» слили в Сеть

В Сеть выложили концепт-арт ещё не вышедшего мини-сериала по «Звёздным войнам» «Оби-Ван Кеноби» от Disney. В опубликованных изображениях вновь фигурирует главный антигерой Вселенной Дарт Вейдер. Главную роль вновь исполнит Юэн Макгрегор. Об этом сообщает телеканал «360».

Студия подготовила небольшой ролик про мини-сериал, который планировалось показать на большом онлайн-мероприятии. Тем не менее ролик оказался на просторах Интернета. О подлинности записи говорит тот факт, что Disney пытается его удалить со всех платформ.

По опубликованным изображениям можно понять, что лорд ситхов Дарт Вейдер снова сразится с мастером-джедаем Кеноби. Для этого студия вновь пригласила Хейдена Кристенсена. Выход сериала намечен на 2022 год. Новый сюжет начнётся спустя 10 лет после событий третьего эпизода киноэпопеи «Месть ситхов».

Ранее продюсеры Disney приняли решение убить капитана Джека Воробья в следующем фильме франшизы «Пираты Карибского моря». Отмечается, что в следующей картине серии будет объявлено о смерти Джека Воробья.

Однако некоторые герои сочтут гибель инсценировкой, на которую пират пошёл после объявления награды за свою голову. Тем самым авторы франшизы оставляют возможность вернуть в проект Деппа или его персонажа в исполнении другого актёра.