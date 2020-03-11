https://static.news.ru/photo/a23efc78-63fa-11ea-ab63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госпитализация потребовалась голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну через несколько часов после вынесения ему приговора. Причиной переезда из тюрьмы в госпиталь Bellevue на Манхэттене стали боли в груди.

Об этом сообщает CNN. Ожидается, что после осмотра врачей Вайнштейн останется в госпитале на ночь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение. В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.