Госпитализация потребовалась голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну через несколько часов после вынесения ему приговора. Причиной переезда из тюрьмы в госпиталь Bellevue на Манхэттене стали боли в груди.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение. В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.
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