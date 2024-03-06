В Сети обратили внимание на «проклятое» фото звезд с «Оскара-2014» New York Post: звезды Голливуда сделали проклятое фото на «Оскаре» в 2014 году

Фото: twitter.com/EllenDeGeneres

Звезды Голливуда сделали совместное фото с телеведущей Эллен Дедженерес на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году, «проклявшее» актеров, пишет New York Post. Газета обратила внимание, что практически все люди на фото столкнулись с неудачами в карьере и личной жизни.

Судьбы многих звезд изменились к худшему после селфи Эллен Дедженерес на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году. Один за другим «Моментальный снимок Сатаны» сеет хаос среди своих обреченных персонажей: на них обрушиваются «отмены», громкие браки и рушащиеся карьеры, — говорится в публикации.

На совместном снимке звезд, помимо Эллен Дедженерес, можно заметить таких актеров, как Джаред Лето, Дженнифер Лоуренс, Ченнинг Татум, Джулия Робертс, Кевин Спейси, Брэд Питт, Люпита Нионго, Анджелина Джоли, Брэдли Купер и Мэрил Стрип. Все они толпятся в кадре и широко улыбаются.

Однако десять лет спустя селфи воспринимается уже по-другому. Так, Дедженерес ушла с поста королевы дневного времени после статьи BuzzFeed, в которой ее обвинили во властвовании над «токсичной рабочей средой». Звезда «Красоты по-американски» Кевин Спейси столкнулся с рядом обвинений в сексуальном насилии, которые нанесли серьезный удар по карьере актера.

Брэд Питт и Анджелина Джоли прошли через горький развод из-за «непримиримых разногласий». Брэдли Купер, известный по «Мальчишнику в Вегасе», после 2014 года не взял ни одного «Оскара». Неудачи в карьере также настигли Джареда Лето, снявшегося в провальных «Отряде самоубийц» и «Морбиусе», и Джулию Робертс, единственным светлым пятном в фильмографии которой стал «Билет в рай».

Ранее СМИ рассказали, что церемония «Оскара» является жестоким финансовым полем битвы, на котором победа исчисляется миллионами долларов. Получение «Суперкубка в мире искусств» стоит порядка $25 млн.