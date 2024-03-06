Стало известно, сколько стоит победа на «Оскаре» Bloomberg: победа на «Оскаре» иногда обходится кинокомпаниям в $25 млн

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Церемония «Оскара» является жестоким финансовым полем битвы, на котором победа исчисляется миллионами долларов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на автора «Оскаровских войн» Майкла Шульмана. По его словам, получение «Суперкубка в мире искусств» стоит порядка $25 млн. В эту цифру входят все расходы на рекламу, связи с общественностью и показы.

«Оскар», несомненно, является Суперкубком искусств и развлечений, но не только в одном смысле. Помимо оценки фильмов, это еще и жестокое финансовое поле битвы, на котором студии тратят десятки миллионов долларов, пытаясь убедить академию (Американская академия кинематографических искусств и наук. — NEWS.ru) выбрать их фильм. Итак, учитывая все расходы на рекламу, связи с общественностью и показы, сколько стоит получить «Оскар»? Автор «Оскаровских войн» Майкл Шульман назвал цифру борьбы за маленького золотого человечка: целых $25 млн, — говорится в публикации.

По мнению эксперта, подобное развитие ситуации негативно влияет на сферу, в которой все ищут способ заработать. Академия кино пытается бороться с этим, ужесточая правила, однако они не столь эффективны, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что канадский актер Райан Гослинг исполнит песню I’m Just Ken из нашумевшего фильма «Барби» Греты Гервиг на церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие состоится 10 марта 2024 года в Лос-Анджелесе.