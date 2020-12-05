В Москве простились с актёром Борисом Плотниковым

https://static.news.ru/photo/87948b72-36ea-11eb-9085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Московском художественном театре имени Чехова состоялось прощание с актёром театра и кино, народным артистом РФ Борисом Плотниковым.

Гражданская панихида началась в 11:00. Гроб с телом артиста был установлен на Основной сцене театра, а на экране за ним демонстрировались фото актёра. Проститься с Плотниковым пришли его родные и близкие, коллеги, студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС), а также поклонники.

Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий отметил, что Плотников был закрытым человеком, но только не в тех случаях, когда речь шла о его близких, друзьях, студентах и творчестве.

Худрук и директор МХТ им. Чехова Сергей Женовач, в свою очередь, заявил, что сыгранные Плотниковым роли производили перемены в зрителях.

У Бориса Григорьевича было удивительное качество — его работы, прожитые на сцене, и роли на экране, они очень переживаются зрителями и начинают жить с тобой какой-то отдельной жизнью, — цитирует его ТАСС.

Отпевание актёра пройдёт в храме Николая Чудотворца на Рябиновской улице, а похоронят его на Троекуровском кладбище.

Плотников скончался 2 декабря от коронавируса на 72-м году жизни. Он был госпитализирован в середине ноября, а последнюю неделю был подключён к аппарату ИВЛ.

Плотников в первую очередь известен зрителям по роли доктора Борменталя в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце». Однако на его счету множество других ролей в театре и кино. Его кинокарьера началась в 1976 году — он снялся в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Последним появлением Плотникова на экране стала роль патриарха Иова в сериале «Годунов».

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