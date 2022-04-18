В Минкультуры уволили сотрудника, допустившего в прокат фильм «Искушение»

Минкультуры России уволило сотрудника департамента кинематографии, из-за которого прокатное удостоверение для онлайн-проката незаконно получил фильм режиссёра Пола Верховена «Искушение». Бывший работник ведомства допустил нарушения, когда оформлял документы на картину нидерландского и американского режиссёра, сообщает РИА Новости.

В ведомство обратились кинопроизводители фильма «Искушение» режиссёра Пола Верховена. Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах. Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, — пояснили в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что проверку провели по собственной инициативе. По её итогам один сотрудник уволен, также «строгий выговор» объявили директору департамента кинематографии и цифрового развития.

Соответствующий приказ уже подписан министром культуры РФ. Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что ещё в сентябре 2021 года Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму Пола Верховена «Искушение». В основе сюжета драмы любовь и страсть между двумя монахинями в Италии XVII века.