https://static.news.ru/photo/b4add310-287d-11ea-81f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: marsme.ru

По результатам 2019 года только 8 из 68 фильмов, которые сняли при финансовой поддержке от государства, окупились в прокате.

Успешными оказались «Т-34», «Бабушка лёгкого поведения — 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведёмся», «Верность» и «Балканский рубеж», сообщает РБК.

«Т-34» заработал 2,3 млрд рублей и оказался третьей самой успешной картиной в России после «Короля Льва» и «Мстителей: Финал» за год.

Суммарно в прокат вышли 168 отечественных кинолент. В 2018 году их было 140, среди которых 54 сняты с господдержкой. Из них окупились всего девять фильмов.

Как писал NEWS.ru ранее, с 2015 года из 155 картин с господдержкой 80 в кинотеатрах увидели меньше 10 тысяч зрителей, то есть их прокат был максимально ограниченным.