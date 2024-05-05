Умерла актриса из сериалов «Солдаты» и «Час Волкова» Галина Давыдова Актриса из сериала «Солдаты» Галина Давыдова умерла в возрасте 48 лет

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Актриса из сериалов «Час Волкова» и «Солдаты», заслуженная артистка России Галина Давыдова умерла в возрасте 48 лет, говорится на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС). Причина смерти артистки не уточняется.

Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова, — говорится в сообщении.

Давыдова родилась в 1975 году в Советске Тульской области. Она окончила вокальный факультет музыкального училища имени Даргомыжского, ГИТИС и аспирантуру театрального вуза, в котором впоследствии стала доцентом кафедры вокального искусства. На экране Давыдова дебютировала в 2000 году, она известна по ролям в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России и дрессировщика Андрея Клыкова. Он умер на 58-м году жизни. Широкую популярность он обрел благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей». О причинах смерти артиста не сообщается.

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