Скончался прославивший многих рок-музыкантов звукорежиссер Андрей Тропилло

Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

Андрей Тропилло

Известный звукорежиссер, музыкальный продюсер, издатель, рок-музыкант из Санкт-Петербурга Андрей Тропилло скончался на 74-году жизни, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» друг продюсера художник Олег Бурьян. Известно, что музыкальный деятель последние два года проживал в Финляндии.

Покинул материальный мир мой друг Андрей Тропилло, — написал Бурьян.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на дочь музыканта пишет, что Тропилло скончался 28 апреля, девушке об этом сообщили соседи продюсера. По ее словам, музыканта похоронят в Финляндии. Точная причина смерти пока неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.

Звукорежиссер родился в Ленинграде в семье изобретателя радиолокатора Владимира Тропилло. Он внес существенный вклад в становление русского рока. Многие музыканты приходили к нему на запись в Дом юного техника, которым он руководил. В его неофициальной студии «АнТроп» появились альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», группы «Зоопарк» и многих других. В 90-е годы Тропилло наладил выпуск аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.

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