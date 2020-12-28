Умер мультипликатор, работавший над сериалами «Губка Боб» и «Симпсоны»

https://static.news.ru/photo/5cc2bb00-490d-11eb-bf5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Майк Кропф, Университет Лонгвуда/wikimedia.org

Американский мультипликатор, режиссёр и художник раскадровки Так Такер, участвовавший в создании таких сериалов как «Губка Боб Квадратные Штаны», «Эй, Арнольд!», «Симпсоны», скончался на 60-м году жизни.

Об уходе мультипликатора из жизни сообщили члены его семьи в соцсетях. При этом причину смерти они не назвали. Родные Такера отметили, что «его любили все, с кем он встречался», сообщает издание Variety.

В числе работ Такера, помимо названных, диснеевская «Русалочка», мультсериалы «Да здравствует король Джулиан!», «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», «Ох уж эти детки!», а также полнометражный анимационный фильм «Эй, Арнольд!».

Ранее NEWS.ru писал, что в возрасте 87 лет скончался американский мультипликатор Джо Руби, придумавший персонажа Скуби-Ду. Он умер после продолжительной болезни. Свою карьеру художник начинал в студии Walt Disney Productions, а позднее создал собственную компанию вместе с Кеном Спирсом.