Топ лучших хорроров десятилетия возглавил получивший «Оскар» фильм «Прочь»

https://static.news.ru/photo/5fffe26e-be0e-11ea-ae03-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Прочь» Фото: Universal Pictures

Киноканал «Настоящее страшное телевидение» составил рейтинг самых лучших фильмов ужасов десятилетия — с 2010 по 2019 год. При выборе хорроров канал учитывал мнение критиков и редакторов главных тематических ресурсов и результаты кассовых сборов.

Лидером списка стал фильм ужасов «Прочь», получивший «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Лента стала режиссёрским дебютом американского комика Джордана Пила.

Второе место заняла «Реинкарнация» режиссёра и сценариста Ари Астера. Его фильм оказался не просто кошмаром, но ещё и настоящей драмой. Третья строчка была отдана экранизации Стивена Кинга «Оно». Картина Андреса Мускетти о клоуне-убийце Пеннивайзе стала самым кассовым фильмом ужасов.

Четвёртое место у хоррора «Ведьма». Кинодебют Роберта Эггерса критики назвали самым страшным и умным фильмом последних лет. На пятой позиции — триллер Джеймса Вана «Заклятие».

Шестую строчку занимает австралийский фильм ужасов «Бабадук» Дженнифер Кент. Это единственный фильм ужасов, который попал в рейтинг, снятый женщиной. В фильме режиссёр мастерски сыграла на эмоциях зрителей, сделав акценте на теме материнского страха.

В топ также вошли фильмы «Хижина в лесу» Дрю Годдара и Джосса Уидона, чёрно-белый камерный хоррор «Маяк» Роберта Эггерса, южнокорейский триллер «Поезд в Пусан» режиссера Ён Сан Хо и «Тихое место» Джона Красински, который снял в главных ролях себя и свою жену актрису Эмили Блант, пишет filmpro.

Ранее американский журнал Esquire составил рейтинг самых сексуальных фильмов всех времён. Его лидером стала французская историческая драма «Портрет девушки в огне», снятая в 2019 году. Действие картины разворачивается во Франции в 1760-х годах. Главной героиней является молодая художница, которую богатая женщина нанимает для написания портрета её дочери. Между двумя женщинами вспыхивает любовная связь, писал NEWS.ru.