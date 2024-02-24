«Сватала свою дочку»: Герасимов о предложении Гурченко Актер Герасимов: Гурченко пыталась в шутку сосватать мне свою дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Герасимов

Людмила Гурченко пыталась сосватать Евгению Герасимову свою дочь на съемках фильма «Летние сны», рассказал NEWS.ru актер, режиссер и художественный руководитель Московского Театра на Малой Ордынке. Герасимов добавил, что c «королевой советского кино» у него сложились дружеские отношения на съемочной площадке, когда он был студентом. Во время съемок фильма, где Герасимов сыграл роль второго плана, Гурченко подходила к нему и хвалила за то, что он брал инициативу на себя.

Мы с ней подружились на съемочной площадке, она была удивительная актриса и женщина. Вспоминаю забавный момент, что все время пыталась сосватать мне свою дочку и с юмором говорила: «Я сначала сама попробую, а потом с дочкой, женись». Я говорю: «Подожду», — рассказал Герасимов.

Актер начал сниматься в кино с 14 лет, дебютировав в картине «Они не пройдут». Всесоюзную славу Герасимову принесла роль робота Вертера в фильме «Гостья из будущего». Евгений Герасимов является руководителем Московского Театра на Малой Ордынке, председателем комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, а также президентом Московской ассоциации боевых искусств по всестилевому карате. 25 февраля Герасимов отмечает 73-й день рождения.

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