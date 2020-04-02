Кино

Стивен Спилберг запустил карантинный киноклуб

18:08, 02 апреля 2020
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Фото: Patrick Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский институт киноискусства (AFI) совместно с режиссёром Стивеном Спилбергом запустил киноклуб для людей, сидящих на карантине из-за пандемии коронавируса.

Сообщение об открытии клуба появилось в Twitter-аккаунте AFI. В посте отмечается, что членом сообщества может стать любой желающий.

Фильмом первого показа будет «Волшебник страны Оз» 1939 года. Участников клуба будут приглашать на сайте института к каждому просмотру через ролики с участием известных деятелей кино.

Сегодня, в этот момент нашей истории, что может быть лучше напутствия «нет места лучше дома»? — сказал Спилберг в видеообращении, отсылаясь к песне Дороти из «Волшебника страны Оз».

Как писал NEWS.ru, британская писательница Джоан Роулинг открыла сайт для поклонников книг о Гарри Поттере, которые скучают в изоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях