Стивен Спилберг запустил карантинный киноклуб

Американский институт киноискусства (AFI) совместно с режиссёром Стивеном Спилбергом запустил киноклуб для людей, сидящих на карантине из-за пандемии коронавируса.
Сообщение об открытии клуба
Фильмом первого показа будет «Волшебник страны Оз» 1939 года. Участников клуба
Сегодня, в этот момент нашей истории, что может быть лучше напутствия «нет места лучше дома»? — сказал Спилберг в видеообращении, отсылаясь к песне Дороти из «Волшебника страны Оз».
In this time when weâre reminded âThereâs no place like home,â weâre launching the— AFI (@AmericanFilm)
#AFIMovieClub- with the help of the legendary Steven Spielberg. Letâs all watch together at home. https://t.co/HUI6lG3PAw pic.twitter.com/wA0VVRbW5I March 31, 2020
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