Стивен Спилберг запустил карантинный киноклуб

https://static.news.ru/photo/54f0acbc-74f5-11ea-8675-fa163e074e61_660.jpg Стивен Спилберг Фото: Patrick Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский институт киноискусства (AFI) совместно с режиссёром Стивеном Спилбергом запустил киноклуб для людей, сидящих на карантине из-за пандемии коронавируса.

Сообщение об открытии клуба появилось в Twitter-аккаунте AFI. В посте отмечается, что членом сообщества может стать любой желающий.

Фильмом первого показа будет «Волшебник страны Оз» 1939 года. Участников клуба будут приглашать на сайте института к каждому просмотру через ролики с участием известных деятелей кино.

Сегодня, в этот момент нашей истории, что может быть лучше напутствия «нет места лучше дома»? — сказал Спилберг в видеообращении, отсылаясь к песне Дороти из «Волшебника страны Оз».

In this time when weâre reminded âThereâs no place like home,â weâre launching the #AFIMovieClub - with the help of the legendary Steven Spielberg. Letâs all watch together at home. https://t.co/HUI6lG3PAw pic.twitter.com/wA0VVRbW5I — AFI (@AmericanFilm) March 31, 2020

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