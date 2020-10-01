Соавтор «Тёмного рыцаря» напишет сюжетный подкаст о Бэтмене

Американский сценарист Дэвид С. Гойер, выступивший соавтором «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана, создаст сюжетный подкаст о Бэтмене. Проект получил название Batman Unburied.
Производством проекта займётся Blue Ribbon Content — подразделение корпорации Warner Bros. и студия Phantom Four Films Гойера,
Цель подкаста — раскрыть тёмные стороны личности Брюса Уэйна и познакомить слушателей с персонажами вселенной Бэтмена. Шоу станет первым проектом, созданным в рамках многолетнего контракта Spotify, Warner Bros. и DC Entertainment.
Гойер также известен как автор сценариев к «Человеку из стали» и «Бэтмену против Супермена: На заре справедливости».
Как писал NEWS.ru, DC также планирует создать подкаст о Чудо-женщине. Сюжеты не будут связаны с уже существующими фильмами или сериалами.
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