Соавтор «Тёмного рыцаря» напишет сюжетный подкаст о Бэтмене

https://static.news.ru/photo/1eaa7a5a-03fe-11eb-944e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Темный рыцарь» Фото: kinopoisk.ru

Американский сценарист Дэвид С. Гойер, выступивший соавтором «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана, создаст сюжетный подкаст о Бэтмене. Проект получил название Batman Unburied.

Производством проекта займётся Blue Ribbon Content — подразделение корпорации Warner Bros. и студия Phantom Four Films Гойера, сообщает Variety. Эпизоды будут выходить на стриминговом сервисе Spotify.

Цель подкаста — раскрыть тёмные стороны личности Брюса Уэйна и познакомить слушателей с персонажами вселенной Бэтмена. Шоу станет первым проектом, созданным в рамках многолетнего контракта Spotify, Warner Bros. и DC Entertainment.

Гойер также известен как автор сценариев к «Человеку из стали» и «Бэтмену против Супермена: На заре справедливости».

Как писал NEWS.ru, DC также планирует создать подкаст о Чудо-женщине. Сюжеты не будут связаны с уже существующими фильмами или сериалами.