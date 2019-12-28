https://static.news.ru/photo/6ff5a4ce-2b10-11ea-8b38-fa163e074e61_660.jpg Шэрон Стоун Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась на то, что её заблокировали в приложении для знакомств.

Стоун объяснила в Twitter, что многие пользователи сервиса Bumble не верили, что это реально она.

Эй, Bumble, то, что я — это я, делает меня особенной? Не выкидывайте меня из улья! — написала артистка.

Как отмечает «Интерфакс», компания уже заверила, что разблокировала актрису и она может вернуться к общению.

Шэрон Стоун воссоздала легендарную сцену с перекидыванием ног из фильма «Основной инстинкт» режиссёра Пола Верховена. Она получила награду в номинации «Женщина года» от журнала GQ в Берлине и решила таким образом подать свою благодарственную речь.