Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась на то, что её заблокировали в приложении для знакомств.
Стоун объяснила в Twitter, что многие пользователи сервиса Bumble не верили, что это реально она.
Эй, Bumble, то, что я — это я, делает меня особенной? Не выкидывайте меня из улья! — написала артистка.
Как отмечает «Интерфакс», компания уже заверила, что разблокировала актрису и она может вернуться к общению.
Шэрон Стоун воссоздала легендарную сцену с перекидыванием ног из фильма «Основной инстинкт» режиссёра Пола Верховена. Она получила награду в номинации «Женщина года» от журнала GQ в Берлине и решила таким образом подать свою благодарственную речь.
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