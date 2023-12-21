Сериал «Комбинация»: о чем картина, когда выйдет, кого сыграет Прилучный Актер Павел Прилучный сыграет в сериале о поп-группе «Комбинация»

Фото: Пресс-служба Wink

Съемочная площадка сериала «Комбинация»

Актер Павел Прилучный сыграет в сериале о поп-группе «Комбинация». Когда картина выйдет на экраны, что сказала экс-солистка коллектива Алена Апина?

О чем сериал «Комбинация»

Сериал рассказывает о музыкальной советской и российской группе «Комбинация», которая получила широкую известность в начале 1990-х годов. События сериала происходят в 1988 году в Саратове. Продюсер Александр Шишинин после рождения дочери знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым и решает в корне изменить свою жизнь. Молодые люди начинают продюсировать созданный ими музыкальный коллектив. «Комбинация» стала первой группой, в которой участвовали только девушки.

Зрителям расскажут историю успеха студенток консерватории Алены Апиной и Татьяны Ивановой, которую Шишинин встретил буквально на улице. Из Саратовского музыкального училища в группу пришли клавишница Светлана (Зося) Костыко и гитаристка Татьяна Долганова, а из Энгельса приезжала на репетиции бас-гитаристка Ольга Ахунова.

Коллектив исполнял песни остросоциальной тематики. Девушки пели о дефиците товаров, моде, популярности, «красивой жизни», латиноамериканских сериалах и другом. Публика разных возрастов знает Апину и Иванову как исполнительниц хитов Russian Girls, American Boy, «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски», «Вишневая „девятка“» и другим.

Фото: Пресс-служба Wink Съемочная площадка сериала «Комбинация»

Кто сыграл в сериале «Комбинация»

О работе над сериалом и начале съемок стало известно в декабре 2023 года. Производством занялись «НМГ Студия» и «Лунапарк».

Никита Кологривый примерит на себя образ основателя и продюсера российского и советского коллектива Александра Шишинина. Певицу Татьяну Иванову сыграет Елизавета Базыкина, а Алену Апину — Анастасия Уколова. Павел Прилучный же предстанет в обрезе Александра Иратова — продюсера, за которого одна из исполнительниц затем вышла замуж.

«Этот сериал про наш быт, про историю нашей страны и, естественно, про развитие нашей музыки. Когда я читал сценарий, я понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком!» — рассказал Кологривый.

Апина рассказала, что сначала скептически отнеслась к идее съемок сериала о коллективе, который она покинула и начала сольную карьеру. Она призналась, что сомнения пропали после того, как она посмотрела сериал о группе «Король и шут», на которым работала почти та же команда, что и решила взяться за «Комбинацию».

«Над проектом работает прекрасная команда, в чем я уже успела убедиться лично. Отдельно хочется сказать про кастинг, мы с Таней Ивановой были приятно удивлены схожестью актрис с нами. Я с нетерпением жду сериал, это будет лучшим подарком к моему грядущему юбилею», — поделилась артистка.

Фото: Пресс-служба Wink Съемочная площадка сериала «Комбинация»

В 2023 году исполнительница отметила свое 59-летие. Сейчас Алена Апина редко выходит в свет. Например, в январе 2023 года она вместе с дочерью посетила показ фильма «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать». В июле Апина выступила на Дне города в Липецке. С 2020 года артистка не давала сольные концерты.

Когда выйдет сериал «Комбинация»

Картина будет состоять из восьми серий. Премьера сериала назначена на 2024 год. Зрители смогут увидеть ленту на онлайн-платформе Wink.

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