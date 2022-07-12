Апина засудила Джанабаеву за исполнение «Бухгалтера» Экс-солистка «Комбинации» Апина запретила певице Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Апина

Экс-солистка музыкальной группы «Комбинация» Алена Апина обратилась в суд с требованием запретить исполнять песню «Бухгалтер» ее коллеге, певице Альбине Джанабаевой. Ранее та перепела композицию в эфире телешоу «Три аккорда» на Первом канале. После обращения в суд Роскомнадзор заблокировал выпуск передачи в интернете, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сам выпуск с исполнением Джанабаевой «Бухгалтера» вышел около двух лет назад, однако Апина обнаружила его сравнительно недавно. Певица осталась недовольной тем, что ее интеллектуальную собственность используют без согласования с ней, и обратилась в суд с требованием запретить экс-солистке «ВИА Гры» исполнять ее песни в дальнейшем. Суд принял доводы истца и потребовал заблокировать выпуск передачи «Три аккорда».

Сама песня «Бухгалтер» была записана в 1991 году группой «Комбинация», в которую, помимо Алены Апиной, входила также и певица Татьяна Иванова. Вскоре Апина покинула музыкальный коллектив и перезаписала эту песню, которая в дальнейшем стала частью ее сольного репертуара.

Ранее Григорий Лепс заявил, что хотел бы купить права для своего продюсерского центра на некоторые песни солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, скончавшегося 23 июня. Сам певец не станет исполнять песни «Ласкового мая», так как петь их ему кажется странным в силу возраста. Музыкант добавил, что вполне может найтись какой-нибудь «молодой исполнитель», который будет трактовать эти песни по-своему и даст им новую жизнь.